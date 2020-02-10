شكرا لقرائتكم خبر عن هل سداد رسوم تجديد «جواز السفر» يعفي من غرامة التأخير؟.. «الجوازات» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكَّدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، أن سداد رسوم تجديد جواز السفر لا يعني انتهاء الإجراءات، مشيرة إلى أن الغرامة توقع عقب مرور 3 أيام من تاريخ انتهاء الجواز.
وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”- ردًا على سؤال مواطن، أن «سداد الرسوم لا يعني تمام الإجراء، وتطبق الغرامة بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء».
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