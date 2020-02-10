ريكو تطلق كاميرا مدمجة جديدة للاستخدامات الشاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة ريكو النقاب عن الكاميرا WG-70 المدمجة الجديدة المخصصة للاستخدامات الشاقة.



وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا WG-70 الجديدة تمتاز بمقاومة السقوط على الأرض من ارتفاع 1.6 متر وتتحمل الغوص في الماء حتى عمق 14 مترا، ويمكنها تحمل ثقل 100 كجم كحد أقصى، ويمكن أن تعمل في درجات حرارة تصل إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، ولذلك فإنها تتناسب مع عشاق المغامرة والإثارة في الهواء الطلق.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لكاميرا ريكو الجديدة على مستشعر BSI CMOS بدقة 16 ميجابيكسل وعدسة زووم وشاشة قياس 2.7 بوصة تعمل بدقة وضوح 320 x 240 بيكسل، وتضم الكاميرا الجديدة أيضا 6 لمبات LED ماكرو لتوفير الإضاءة المناسبة للقطات القريبة، بالإضافة إلى تقنية التثبيت الرقمي عند تسجيل مقاطع الفيديو، التي يتم تسجيلها بدقة 1080 بيكسل وبسرعة 30 صورة في الثانية.

وأكدت الشركة اليابانية أنها قامت بتحسين البرمجيات بشكل أساسي، مثل وضع الميكروسكوب الرقمي، الذي يتيح إمكانية التصوير عن قرب مع استعمال وظيفة الزووم الرقمي، بحيث يتم خفض دقة وضوح الصورة إلى 1920 x 1080 كحد أدنى.

وأعلنت شركة ريكو إطلاق الكاميرا المدمجة WG-70 الجديدة باللون الأسود والبرتقالي اعتبارا من منتصف مارس/آذار المقبل وبسعر يبلغ 280 دولارا أمريكيا.