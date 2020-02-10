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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماليزيا تسجل الإصابة الـ18 بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
سجَّلت ماليزيا حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد لرجل عمره 31 عاماً، سبق له السفر إلى الصين، ليرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 18 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، الإثنين، عن رئيس إدارة الصحة نور هشام عبدالله، قوله إن الرجل الذي يعمل في ماكاو بالصين عاد إلى ماليزيا في أول فبراير/شباط.
وأعلنت الحكومة الماليزية، الأحد، عن حالة الإصابة الـ17 بفيروس كورونا، وذلك لامرأة عجوز عمرها 65 عاماً، وهي والدة زوجة رجل أصيب بالفيروس في 4 فبراير/شباط.
وقال نور هشام إن 12 حالة من الحالات الـ18 المصابة بالفيروس، هي لمواطنين صينيين، فيما كانت الإصابات الـ6 الأخرى لمواطنين ماليزيين، مؤكداً أن انتشار فيروس كورونا في بلاده، لا يزال تحت السيطرة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة الماليزية ستواصل التعاون مع جميع الأطراف لتعزيز الاستعداد لمواجهة انتقال فيروس كورونا في ماليزيا.
وكانت السلطات الصينية أعلنت، الإثنين، أن فيروس كورونا الجديد حصد حتى الآن، وفق آخر إحصائية، أرواح 908 أشخاص في الصين، بينما تخطّى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص.
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