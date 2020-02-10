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سامسونج تكشف النقاب عن هاتف جديد قابل للطي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

سامسونج تكشف النقاب عن هاتف جديد قابل للطي

متابعات_الخليج 365

أعطت شركة سامسونج إلكترونك التي تعد أكبر شركات صناعة الهواتف المحمولة في العالم لمحة عن هاتف جديد مربع الشكل قابل للطي خلال إعلان تلفزيوني مفاجئ تم بثه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد.

 

 

ورغم عرض لقطات كثيرة لهذا الهاتف الذي ظهر بلونين على الأقل هما الأرجواني والأسود لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر.

 

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ولكن من المتوقع أن يكون هذا الهاتف أقل سعرا من الهاتف جالاكسي فولد الذي يبلغ 1980 دولارا والذي يفتح ككتاب وتم طرحه في سبتمبر/أيلول بعد تأخره عدة أشهر بعد ظهور مشكلات في شاشته.

 

وقال توم كانج، المحلل في شركة كاونتربوينت للأبحاث، إن "الهاتف الجديد جالاكسي زد فليب القابل للطي سيكون له أثر كبير على ماركة سامسونج ويساعدها على تحسين المنافسة مع موديلات أبل غالية الثمن".

 

وأضاف أن سامسونج أخذت زمام المبادرة في مجال التليفونات القابلة للطي في وقت بدا فيه أن شركات صينية منافسة تستعد لاقتحام تلك السوق الناشئة.

 

وتعتزم شركة سامسونج الإعلان عن هاتفها الجديد Galaxy S20 وهاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip، خلال حدثها المقرر في 11 فبراير/شباط الجاري. 

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