شكرا لقرائتكم خبر عن «باراسايت» يدخل تاريخ الأوسكار.. و«الجوكر» أفضل ممثل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل فيلم «باراسايت» الكوري الجنوبي، تاريخ السينما الأحد، كأول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم، كما حاز 3 جوائز أخرى منها جائزة أفضل مخرج، وأفضل فيلم دولي وهي التسمية الجديدة لفئة «أفضل فيلم أجنبي»، وأفضل سيناريو مقتبس.

والفيلم من نوع «الكوميديا السوداء» يحكي قصة عائلة فقيرة تغيرت حياتها بعد عمل أحد أبنائها معلماً لدى أسرة ثرية في حوار حول الفقر والثراء في المجتمع الحديث. وسبق للفيلم أن فاز العام الماضي بالسعفة الذهبية لمهرجان كان، فضلاً عن مجموعة من أهم الجوائز السينمائية هذا الموسم من بينها جولدن جلوب، وبافتا.

وفي كلمته التي ألقاها بعد الفوز الكبير لفيلمه، قال المخرج بونج جون هو: «ظننت أن الأمر قد انتهى ويمكنني أن استرخي». وأضاف: «درست أفلام مارتن سكورسيزي خلال دراستي للسينما، إنه لشرف كبير أن أكون من بين المنافسين له على الجائزة، ولم أتوقع أبداً الفوز بها في حضوره».

وأشاد بكل المخرجين المرشحين معه وأقترح تقسيم الأوسكار بينهم جميعاً.

كما حاز يواكين فينيكس أول جائزة أوسكار في مشواره السينمائي، كأفضل ممثل عن دوره في فيلم «الجوكر»، متفوقاً على ليوناردو دي كابريو، وأنطونيو بانديراس، وآدم درايفر، وجوناثان برايس. وخلال تسلمه الجائزة قال: «نتشارك الحب نفسه؛ حب السينما. هذا الشكل من أشكال التعبير وفر لي أروع حياة ممكنة»، داعياً أوساط هوليوود إلى «استخدام صوتنا لمن لا صوت لهم، ولمحاربة الظلم».

وشكل فوز رينيه زيلويجر بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «جودي»، عودة لافتة لها، بعد فوز واحد سابق بالأوسكار عن دورها في «كولد ماونتن» في 2003.

وحقق براد بيت أول جائزة أوسكار في مشواره السينمائي، بفوزه عن فئة أفضل ممثل مساعد، عن تأديته دور ممثل بديل في «ذات مرة في هوليوود» من إخراج كوينتن تارانتينو، متفوقاً على جو بيشي، وآل باتشينو من فيلم «ذي آيريشمان» لمارتن سكورسيزي، وأنطوني هوبكينز «ذي تو بوبس»، وتوم هانكس عن «إيه بيوتفل داي إن ذي نيبرهود».

وقال بيت متوجهاً إلى الحضور في مسرح «دولبي» الذي استضاف فعاليات الدورة الـ92 من الأوسكار: «أنا في غاية الدهشة، أنا لا أنظر إلى الماضي عادة، لكن ذلك جعلني أفعل». وأشاد بعبقرية تارانتينو قائلاً، إنه لايتصور صناعة السينما في هوليوود بدونه.

وحازت الممثلة الأمريكية لورا ديرن أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن دورها كمحامية سريعة الكلام ومتطرفة في فيلم «ماريدج ستوري»، متفوقة عشية عيد ميلادها الثالث والخمسين على مارجو روبي (بومبشل)، وسكارليت جوهانسون (جوجو رابيت)، وفلورانس بيو (ليتل وومن)، وكاثي بايتس (ريتشارد جويل).

وحاز فيلم «أمريكان فاكتوري» أوسكار أفضل فيلم وثائقي، و«توي ستوري 4» أفضل فيلم رسوم متحركة.