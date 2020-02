دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady افضل مسابقات التصوير الفوتوغرافي لعام 2020 التي يمكنك المشاركة فيها

هل انت احد المصورين / المصورات المستعدين للمشاركة في مسابقات التصوير الفوتوغرافي هذا العام؟ ان كنت واحدا منهم وتريد أن تعرف أي المسابقات تناسب مجالك فسنتحدث اليوم عن ابرز هذه المسابقات التي لربما تجد منها ما يناسبك، ولكن قبل ان نبدأ ننصحك بقراءة موضوع افضل منح التصوير الفوتوغرافي لعام 2020 للمصورين والمصورات والذي قمنا بنشره سابقاً للإستفادة من وقتك في التقديم للمنح والمسابقات على حد سواء… دعونا نبدأ. © القيادي افضل مسابقات التصوير الفوتوغرافي لعام 2020 التي يمكنك المشاركة فيها

© alqiyady افضل مسابقات التصوير الفوتوغرافي لعام 2020 التي يمكنك المشاركة فيها * مسابقات التصوير الفوتوغرافي متنوعة الفئات

1- جوائز التصوير الدولية International Photography Awards

جائزة نقدية بقيمة 10,000 دولار وهي “جائزة المصور الدولي للعام للمحترفين،

جائزة بقيمة 5,000$ دولار وهي “جائزة الاكتشاف للعام ” لغير المحترفين

والمزيد من الجوائز.

– الموعد النهائي : 29 فبراير 2020.

رسوم الدخول : صورة واحدة : 35 دولار للفئات الاحترافية / 25 دولار للفئات

غير الاحترافية، سلسلة صور : 60 دولار في الفئات الاحترافية / 50 دولار الفئات

غير الاحترافية مع احتمالية الخصومات.

الأهلية : المصورون النشطون فوق سن 18 سنة.

سيتلقى 13 فائزا من الفئة الاحترافية 1,000 دولار فيما سيحصل

13 فائز من الفئة غير الاحترافية على 500 دولار .

2- مسابقة ND Awards

الجائزة : 2,500 دولار للجائزة الكبرى للمحترفين و 1,300 دولار للجائزة الكبرى

لغير المحترفين، عرض الصورة الفائزة على الصفحة الأولى لمجلة ND …والمزيد

– الموعد النهائي : 20 سبتمبر 2020

– رسوم الدخول :

الصورة الواحدة: 20 دولار لغير المحترفين و 25 دولار للمحترفين،

سلسلة الصور : 25 دولار لغير المحترفين و 30 دولار للمحترفين.

الأهلية : يجب ان يكون عمر المشترك 18 سنة فما فوق. 3- مسابقة (Prix de la Photographie, Paris (PX3

جائزة نقدية بقيمة 5,000 دولا امريكي لمصور PX3 للعام للمحترفين

وجائزة 2,000 دولار أمريكي لجائزة PX3 للمواهب لغير المحترفين والطلاب.

– الموعد النهائي : 31 يناير 2020 (خصم 10%) 1 مايو 2020.

– رسوم الدخول : المحترفين 30 دولار صورة واحدة و50 دولار سلسلة صور،

غير المحترفيين والطلاب 20 دولار صورة واحدة و40 دولار سلسلة صور

مع احتمالية وجود خصم.

الأهلية : المصورون النشطون فوق سن 18 سنة. 4- مسابقة موسكو الدولية Moscow International Foto Awards

جائزة 3,000 دولار لمصور MIFA للعام و2000 دولار للموهبة الجديدة

و 100 دولار للفائزين عن كل فئة.

– الموعد النهائي: 12 أبريل 2020.

– رسم الدخول: صورة واحدة 20 دولار للمحترفين و 15 دولار غير المحترفين

و 10 دولار للطلاب، سلسلة صور 30 دولار للمحترفين 20 دولار غير المحترفين،

و 15 دولار للطلاب و 50 دولار لفئة المحفظة (البورتوفليو).

– الأهلية: عمر المصور 18 عاما فما فوق.

هذه الجائزة مفتوحة للمصورين من جميع انحاء العالم وتقدم جوائز نقدية

بالاضافة الى فرص كبيرة وتشمل ايضا مجموعة من الأنواع.

© alqiyady افضل مسابقات التصوير الفوتوغرافي لعام 2020 التي يمكنك المشاركة فيها

* مسابقات التصوير الفوتوغرافي لفئة البورتوفليو

1- مسابقة 2020 Aperture Portfolio

جائزة 3,000 دولار ونشر في مجلة Aperture ومعرض في مدينة نيويورك.

– الموعد النهائي : 22 يناير 2020

– رسوم الدخول : اشتراك في مجلة Aperture

– شرط الأهلية : فقط لمشتركي Aperture

هذه الجائزة السنوية مقدمة من مؤسسة Aperture المشهورة عالميا

وهي تبحث عن مجموعات مثيرة لم يتم انتشارها على نطاق واسع

كما أنها تكون مهتمة بأعمالك خلال السنوات الخمس الماضية. 2- مسابقة THE FENCE

– الجائزة : 5,000 دولار و المزيد ..

– الموعد النهائي : 10 ابريل 2020

– رسوم الدخول : 45 دولار لكل سلسلة صور.

– شرط الأهلية : للمصورين بعمر 18 عاما فما فوق.

اما THE FENCE فهي عبارة عن سلسلة من المعارض العامة

المفتوحة في المدن الرئيسية في الولايات المتحدة وكندا. 3- مسابقة Feature Shoot Emerging Photography

الجائزة : سيتم الاعلان عنها…

الموعد النهائي : خريف / شتاء 2020 سيتم الاعلان عن الموعد.

رسوم الدخول : 35 دولار.

شرط الأهلية : للمصورين 18 عاما فما فوق.

على الرغم من عدم اعلانها عن جائزتها في هذا العام الا أنها قدمت

في أعوامها السابقة جوائز نقدية بين 500 الى 5,000 دولار امريكي

بالإضافة الى معارض جماعية في مؤسسات مشهورة.. * مسابقات التصوير الفوتوغرافي الوثائقي

1- مسابقة CDS Documentary Essay Prize) CDS)

– الجائزة : 3,000 دولار

– الموعد النهائي : 1 مارس

– رسوم الدخول : 40 دولار

Advertisements

– شرط الأهلية: لا يوجد و تقبل جميع الأعمار والجنسيات.

يتم تقديم هذه الجائزة من قبل مركز الدراسات الوثائقية بجامعة Duke

وهي تتناوب بين المصورين والكتاب فتقبل الكتابة الوثائقية وتقبل بعد ذلك

الصور وعام 2020 هو عام الصور.

© alqiyady افضل مسابقات التصوير الفوتوغرافي لعام 2020 التي يمكنك المشاركة فيها * مسابقات التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية

1- مسابقة Audubon Photography

الجائزة الكبرى 5,000 دولار، 2,500 دولار للمحترفين و 2,500 دولار للهواة،

و 2,500 دولار جائزة النباتات والطيور و 1,000 دولار جائزة الصياد،

اما جائزة الشباب فهي 6 أيام في مخيم Hog Island Audubon Camp

خلال موسم 2021.

– الموعد النهائي : 30 مارس 2020

– رسوم الدخول : 20 دولار / صورة.

– شرط الأهلية : 13 عاما فما فوق من المقيمين القانونيون في امريكا وكندا.

المسابقة حصرية لمصوري الطيور من كندا والولايات المتحدة الأمريكية

ويوجد ثلاث فئات هي المحترفين والهواة والشباب من 13 الى 17عاما. 2- مسابقة The Comedy Wildlife Photography

الجائزة : رحلة الى السفاري الكينية للفائز العام ومجموعة معدات والمزيد..

– الموعد النهائي : سيتم الاعلان عنه.

– رسوم الدخول : مجاناً..

– شرط الأهلية : مفتوح.

هذه المسابقة مخصصة للصور المضحكة للحيوانات البرية * مسابقات التصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود

1- مسابقة MonoVisions Photography

الجائزة 3,000 دولار عن سلسلة صور الأبيض و الأسود لهذا العام

و 2,000 دولار عن صورة الأبيض والأسود لهذا العام.

– الموعد النهائي : 19 يناير 2020.

الموعد النهائي الأخير 17 مايو 2020.

– رسوم الدخول : 25 دولار لصورة واحدة و 30 دولار لسلسلة صور.

– شرط الأهلية : للمصورين 18 عاما فما فوق. * مسابقات التصوير الفوتوغرافي للتصوير باستخدام الهاتف الذكي

1- مسابقة iPhone Photography Awards IPPAwards

– الجائزة : سيتم الاعلان عنها.

– الموعد النهائي : 31 مارس 2020.

رسوم الدخول : 3.50 دولار لصورة واحدة، 9.5 دولار لـ 3 صور و 15.50 دولار

لـ 5 صور، 29.5 دولار لـ 10 صور و 45.50 دولار لـ 15 صورة و 57.00 دولار

لـ 20 صورة و 65.50 دولار عن 25 صورة.

– شرط الأهلية: مفتوح.

يتنافس المصورون من جميع انحاء العالم على هذه الجائزة ويجب التقاط الصورة

باستخدام هاتف iphone او ipad ويوجد العديد من الفئات المفتوحة لهذه المسابقة

كالمناظرالطبيعية والزهور والأطفال وغيرها..

© alqiyady افضل مسابقات التصوير الفوتوغرافي لعام 2020 التي يمكنك المشاركة فيها * مسابقات التصوير الفوتوغرافي للسفر

1- مسابقة National Geographic Traveller Photography

الجائزة : رحلة ناشونال جيوغرافيك الى المكسيك وترايبود من Manfrotto.

– الموعد النهائي : 23 فبراير 2020.

– رسوم الدخول: مجاناً.

– شرط الأهلية: 18 عاما فما فوق للمقيمين في المملكة المتحدة وايرلندا.

هذه المسابقة مخصصة لصور السفر التي التقطها المصورون

من جميع المستويات خلال العامين الماضيين . * مسابقات التصوير الفوتوغرافي – النماذج –

1- مسابقة Tokyo International Photography Competition

الجائزة : معرض السفر الدولي في تايبيه ونيويورك ودبلن وطوكيو وتغطية صحفية.

– الموعد النهائي : 27 يناير 2020.

– رسوم الدخول : 40 دولار.

– شرط الأهلية: للمصورين 18 عاما فما فوق.

المسابقة الآن في عامها السابع مقدمة من شركة United Photo Industries

ومعهد طوكيو للتصوير والموضوع في هذه المرة حول “الاضطراب” لذا سيتم استقبال

الصور المعنية بأزمة المناخ مع استمرار حرائق الغابات وذوبان الجليد القطبي. 2- مسابقة عالم نيكون الصغير Nikon’s Small World

الجائزة الاولى 3,000 دولار والجائزة الثانية 2,000 دولار والجائزة الثالثة 1,000 دولار.

– الموعد النهائي : 30 أبريل 2020.

– رسوم الدخول: لا شيء.

– شرط الأهلية: أي شخص يبلغ 18 عاما فما فوق.

هذه المسابقة مكرسة للتصوير المصغر وقد أثبتت نفسها في عالم التصوير

والعلوم على حد سواء، لذا يمكن لأي شخص لديه شغف بالتصوير مع امكانية وصوله

الى مجهر ضوئي أن يدخل في المسابقة.

The post افضل مسابقات التصوير الفوتوغرافي لعام 2020 التي يمكنك المشاركة فيها appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي