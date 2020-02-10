دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي العالم يترقب أول ظاهرة فلكية من نوعها في هذا العقد

يشهد سكان الأرض اليوم، الأحد، ظاهرة فلكية نادرة، هي الأولى من نوعها في العقد الجاري، حيث سيضيء قمر ثلجي عملاق السماء الليلة.

وبحسب ما ذكرته تقارير فلكية، فإن هذا القمر سيكون هو أول قمر عملاق خلال العقد الحالي، حيث يُطلق اسم قمر الثلج على القمر الكامل الذي يظهر في شهر فبراير لأنه عادة ما يتزامن مع تساقط الثلج بكثافة.

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كما أن هذا القمر يُطلق عليه أيضاً اسم قمر الجوع، وذلك نظراً لظروف الصيد الصعبة التي تكون موجودة خلال هذه الفترة من السنة.

وأشارت التقارير إلى أن اللحظة المحددة للاكتمال تحدث عندما يكون القمر مقابل الشمس مباشرة.

ويظهر القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره، مما يعني أنه يكون أكبر بنحو 14% وأكثر إضاءة بحوالي 30% من المعتاد، وذلك عند النظر إليه من الأرض.

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وأضافت التقارير أن قمر الثلج العملاق سيظهر مكتملاً في الساعة 7:33 م بتوقيت غرينتش.

جدير بالذكر أن الظاهرة الفلكية المشابهة ستحدث في 1 أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لتوقعات علماء الفلك والفيزياء الكمية.المزيد:

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