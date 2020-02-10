لبنان.. مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين خلال مطادرة مطلوب أمني

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لعناصر من الجيش اللبناني أكد مصدر عسكري مقتل جنديين من الجيش اللبناني، وإصابة ثلاثة آخرين، الأحد، خلال مطاردة مطلوب أمني في الهرمل شمال شرقي البلاد. وخلال المطادرة التي قام بها عناصر الجيش اللبناني حصل إطلاق نار ما أدى إلى مقتل جنديين بالإضافة إلى المطلوب وإصابة ثلاثة جنود. أخبار ذات صلة وفرضت وحدات عسكرية طوقاً امنياً في محيط الهرمل لملاحثة مطلقي النار وتوقيفهم. وعادة ما يتحصن مطلوبين أمنيين في الهرمل وقرى في البقاع، تحت حماية عشائرية وحزبية.

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