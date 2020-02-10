شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقى يناقش إنهاء صندوق ضحايا جرائم الرئيس التشادى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت اليوم السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى بمكتبها في مقر منظمةً الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا محمد زين شريف وزير خارجية جمهورية تشاد، وبحث الطرفين أهمية الانتهاء من صندوق ضحايا جرائم حسين حبري، حيث أعرب الوزير للمستشار القانونى عن استعداد ورغبة بلاده لوضع اللمسات الأخيرة على الصندوق وتشغيله، وإعداد مكاناً لتقديمه إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي كمقر لسكرتارية الصندوق.

كما ناقش الطرفان الحاجة إلى الانتهاء من الاستعدادات الضرورية في أقرب وقت، واتفقا على أهمية زيارةً بعثة الاتحاد الأفريقي إلى انجمينا قبل القمة العادية غير العادية للاتحاد في مايو القادم بتشاد لوضع اللمسات الأخيرة على ما تبقى من إجراءات في عملية إنشاء الصندوق ، لتمكين مجلس أمناء الصندوق من الإجتماع ،و دعوة الشركاء الذين سيساهمون في الصندوق ليكونوا قادرين على دراسة الحالات والبدء في تعويض الضحايا مباشرة كي تحرك آلة العدالة .

كانت المحكمة الأفريقية الخاصة، قد أدانت رئيس تشاد السابق حسين حبرى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقضت بسجنه مدى الحياة، كما أدين الرئيس التشادى السابق حبري بارتكاب جرائم أخرى من بينها الاغتصاب والاستعباد الجنسي وإصدار أوامر بالقتل.

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وتمثل هذه المحاكمة التي أجريت في العاصمة السنغالية دكار أول ملاحقة قضائية تقوم بها دولة أفريقية لزعيم دولة أفريقية أخرى بتهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو أول رئيس في العالم يحاكم أمام قضاء دولة أخرى بتهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقدرت لجنة تحقيق تشادية حصيلة القمع الذي جرى خلال حكم نظام حسين حبري (1982-1990) بنحو 40 ألف قتيل.