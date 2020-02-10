قيادي فلسطيني يصف الحكم الصادر ضد رائد صلاح بـ "الجائر"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

وصف رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني محمد بركة، الإثنين، قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بسجن رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، بـ "الجائر".

وقال بركة في تصريح مكتوب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الحكم على الشيخ رائد صلاح كان جاهزاً مسبقا، وارتكز على الأجواء العنصرية والتحريض ضد العرب.

وأضاف أن سير جلسات المحكمة، أوضح "زيف الترجمة للعبرية، وتحريف ما قاله الشيخ صلاح".

وتابع واصفا أن ماجرى في المحكمة يؤكد نية إسرائيل المسبقة، الحكم على الشيخ صلاح منذ قرار اعتقاله يوم 15 أغسطس/آب 2017.

ولفت إلى أن المستهدف من هذا الحكم ليس فقط شخص الشيخ رائد صلاح، بل مجمل العمل والخطاب السياسي لدى الجماهير العربية، وهو ماينعكس في الملاحقات السياسية على مختلف المستويات.

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و"لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" هي أعلى هيئة تمثيلية أهلية للمواطنين العرب في الداخل الفلسطيني.

وقضت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا (شمال) الإثنين، بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا على الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض.

وكان الشيخ صلاح قد أمضى 11 شهرا في المعتقل على خلفية القضية التي حوكم عليها، قبل أن يتم نقله إلى سجن منزلي ضمن شروط مشددة.

وفي منتصف أغسطس/آب 2017، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح، من منزله في مدينة أم الفحم (شمال).

ووجهت إسرائيل للشيخ صلاح، لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015؛ بدعوى “ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.