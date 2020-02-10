الجيش التركي يعزز قواته الحدوية بـ 300 مركبة عسكرية

هطاي/ الخليج 365
أرسل الجيش التركي، الإثنين، تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.
وأفاد مراسل الخليج 365، قافلة عسكرية تتألف من 300 مركبة تضم مدرعات وقوات خاصة وذخائر وصلت مدينة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا.
وأوضح أن القافلة انتقلت إلى الوحدات التركية على الحدود مع سوريا بعد توقفها لفترة وجيزة في المنطقة، وسط إجراءت أمنية.
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