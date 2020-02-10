الجيش التركي يعزز قواته الحدوية بـ 300 مركبة عسكرية

هطاي/ الخليج 365

أرسل الجيش التركي، الإثنين، تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، قافلة عسكرية تتألف من 300 مركبة تضم مدرعات وقوات خاصة وذخائر وصلت مدينة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأوضح أن القافلة انتقلت إلى الوحدات التركية على الحدود مع سوريا بعد توقفها لفترة وجيزة في المنطقة، وسط إجراءت أمنية.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.