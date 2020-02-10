جيش الإحتلال يغلق 5 بلدات فلسطينية بالضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أغلق الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مداخل خمسة بلدات فلسطينية، وسط الضفة الغربية المحتلة، ببوابات حديدية.

وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن الجيش الإسرائيلي، أغلق مداخل بلدات "النبي صالح، دير أبو مشعل، دير نظام، عابود، شقبا"، غربي رام الله، ببوابات حديدية.

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وأضاف الشهود، أن قوات من جيش الإحتلال منعت المواطنين من المرور عبر مداخل البلدات الخمس، دون توضيح أسباب الإغلاق.

وسلك المواطنون طرقا بديلة طويلة للوصول إلى أماكن أعمالهم.

والخميس الماضي، بثت القناة الإسرائيلية (12)، إصابة جندي بجراح طفيفة، في عملية إطلاق نار، غربي رام الله، قام على إثرها الجيش الإسرائيلي بعمليات مداهمة للبلدات، وإغلاق حواجز، وطرقات في المنطقة المحيطة.

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