مقتل 4 مدنيين في تفجير إرهابي بمدينة عفرين السورية

عفرين/ الخليج 365

قتل 4 أشخاص وأصيب 15 آخرون، في حصيلة أولية، الإثنين، جراء تفجير إرهابي بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن سيارة مفخخة انفجرت بجانب طريق في مركز مدينة عفرين.

وأكد أن التفجير أسفر عن مقتل 4 مدنيين على الأقل، وإصابة 15 آخرين بجروح، حالات بعضهم خطيرة.

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وأوضح أن طواقم الإطفاء سارعت إلى إطفاء حريق اندلع جراء التفجير.

وفي 18 مارس/ آذار 2018، طهّر الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، مدينة عفرين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في إطار عملية "غصن الزيتون".

إلا أن خلايا التنظيم تقوم بأعمال إرهابية في المنطقة بين الحين والآخر.

وقالت مصادر أمنية للأناضول، إن التنظيم الإرهابي يتهرب من تبني العمليات التي يشنها في المنطقة لوقوع خسائر في صفوف المدنيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.