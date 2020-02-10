أول زيارة لوفد أمني مصري للقطاع في 2020

غزة/ نور أبو عيشة، رمزي محمود/ الخليج 365

وصل إلى قطاع غزة، الإثنين، وفد أمني مصري، لعقد مباحثات مع حركة "حماس" حول تفاهمات التهدئة مع إسرائيل، وبحث العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وقال المكتب الإعلامي الفلسطيني في معبر بيت حانون (إيرز) شمالي القطاع، في تصريح للأناضول: "وصل قبل قليل الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسئول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية والوفد المرفق له".

وذكر مصدر فلسطيني مطّلع، فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الخليج 365، أن الوفد سيلتقي حركة حماس، ومن ثم سيعقد لقاء آخر يجمعه بالفصائل الفلسطينية.

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وتابع:" الزيارة تأتي لبحث تفاهمات التهدئة، لاسيما في ظل التصعيد الأخير والتوتر القائم، كما سيبحث العلاقات الثنائية بين حماس ومصر، والوضع الأمني على الحدود".

وهذه المرة الأولى، منذ بداية 2020 التي يزور فيها الوفد قطاع غزة، بعد انقطاع دام عدة أشهر.

ومنذ شهور، يجري الوفد زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.

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