الهلال والأهلي يفتتحان «آسيوية 2020»

صحيفة الخليج الالكترونية

تاريخ جديد تكتبه فرق الهلال والأهلي والنصر والتعاون، في صفحات دوري أبطال آسيا، عندما يدشنون مشوار البطولة القارية، بدءاً من الإثنين، عندما يواجه الهلال نظيره شاهر خودرو الإيراني على ملعب زعبيل في دبي، فيما يحل الأهلي ضيفاً على الوحدة الإماراتي على ملعب آل نهيان، ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة.

ويستضيف النصر نظيره السد القطري، الثلاثاء، على ملعب الملك فهد الدولي، فيما يحل التعاون في مشاركته القارية الثانية في تاريخه، ضيفاً على الشارقة الإماراتي في الإمارات.

ويسعى الهلال حامل لقب البطولة، عندما يواجه الفريق الإيراني، من مواصلة نتائجة المميزة في البطولة، التي اختتم نسختها الماضية بالفوز على أوراوا الياباني في النهائي ذهاباً وإياباً، وتحقق الانتصار في بداية المشوار الجديد، لا سيما وأن خصمه يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

الأهلي الذي ودع البطولة في نسختها الماضية من ثمن النهائي على يد الهلال البطل، يأمل في إسقاط الفريق الإماراتي الذي يتصدر دوري بلاده، والتفوق عليه مبكراً حيث من المنتظر أن يكون من أشرس المنافسين على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.