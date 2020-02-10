نصائح لتجنب المرض أثناء السفر.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

مع دخول موسم الإجازة الصيفية جدد متخصصون دعوتهم باتباع إرشادات تقي من التقاط العدوى خلال السفر.



فقد لا يكون هناك أمر أكثر إزعاجاً من المرض أثناء الإجازة وخلال السفر، لذا فقد عدد متخصصون نصائح يساعد اتباعها في الاستمتاع بالرحلة والوقاية من الأمراض، إذ أكدوا أن الإنسان يكون أكثر عرضة للإصابة بالزكام على متن الطائرة، نظراً لقرب المسافة بين الركاب، وعدم تغيير الهواء.

وللحماية من الجراثيم، ينصح بتجنب لمس ظهور المقاعد عند المشي في الممر، واستخدام منشفة ورقية عند فتح باب دورة المياه، واستخدام معقم لليدين لا تقل نسبة الكحول فيه عن 50%.

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ولمكافحة الجفاف أثناء الرحلة، ينصح بشرب الكثير من الماء قبل الصعود إلى الطائرة وأثناء الرحلة، وتجنب شرب السوائل المتضمنة كافيين، واستخدام رذاذ ملحي للأنف إذ يساعد على منع جفاف الأغشية المخاطية.

أما عن تغييرات ضغط الهواء داخل الطائرة، فمن الممكن أن تسبب ألم الأذن أثناء الإقلاع والهبوط، لذا ينصح بمضغ العلكة والتثاؤب فيما ينصح بإرضاع الأطفال.

ودعا متخصصون أيضاً إلى جلب وجبات خفيفة صحية، تتضمن خضروات وفواكه إذ تساعد على منع دوار المعدة.

وينصح لتقليل الإرهاق الناتج عن اختلاف فارق التوقيت بشرب الماء وتناول كميات صغيرة من أطعمة تتضمن نسبة عالية من البروتين، فضلاً عن وجبات قليلة الدسم.