ارتفاع سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 3 جنيهات متخطيا حاجز الـ100 جنيه للدولار الواحد، في حين بقي سعر العملة الخضراء لدى المركزي السوداني عند 50.40 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.



وثبتت معظم البنوك وشركات الصرافة في السودان سعر الدولار عند 50.40 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

وتكرر هذا السعر في أكثر من 25 بنكا تعمل في السودان ومن بينها بيبلوس أفريقيا والبنك السعودي السوداني وبنك الجزيرة السوداني الأردني وبنك الخليج والساحل والصحراء والبنك الإسلامي السوداني.

أما في السوق السوداء فقد قفز الدولار مسجلا 101 جنيه وفقا لوسائل إعلام محلية، وسط توقعات بوصول العملة الخضراء إلى 120 جنيها بحلول نهاية العام الجاري.

وتحركت أسعار الدولار في السودان بعد أيام من حالة هدوء حذر ترقبا لمآلات قرار اتخذته الحكومة السودانية بحل مجلس إدارة البنك المركزي وعدد من البنوك الأخرى.

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والخميس الماضي، قررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسودان، حل مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكا آخر مملوكة للدولة، بموجب قانون يستهدف تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأقالت اللجنة السودانية أيضا مديري 8 من البنوك، لكنها أبقت على بدر الدين عبدالرحيم محافظ البنك المركزي في موقعه.

وحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 55.21 جنيه للشراء مقابل 55.49 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 65.04 جنيه للشراء مقابل 65.36 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 107 جنيهات والإسترليني 127 جنيها.

وفي المركزي السوداني، سجل الريال السعودي 13.43 جنيه للشراء مقابل 13.50 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 13.72 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 164.49 جنيه للشراء و165.31 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 26.50 جنيه والدرهم الإماراتي 27.20 والدينار الكويتي 240.60 جنيه.