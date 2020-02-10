شكرا لقرائتكم خبر عن لحم «السلاحف الناعمة» وجبة الغداء الفاخرة داخل الحجر الصحي في ووهان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين
شارك المريض الصيني جيان تشي باي المعزول في الحجر الصحي بمستشفى ووهان، والذي يخضع للعلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد، صوراً من طعام الغداء «الفاخر» الذي يقدمه المستشفى من لحم السلاحف الناعمة. حصلت صور باي على اهتمام كبير من الملايين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن كيفية تقديم لحوم السلاحف لمرضى مصابين بفيروس يعتقد أن السبب الأول فيه هو تناول أنواع غريبة من لحوم الحيوانات البرية. وطالب آخرون الحكومة الصينية بوضع قوانين مشددة على تناول الإنسان للوسائط التي تجلب، أو تكشف، أو تنقل فيروسات فتاكة من الحيوانات إلى البشر. وانبرى فريق من المدونين الصينيين للدفاع عن وجبة المستشفى الفاخرة، مؤكدين أنها دلالة على الاهتمام الكبير الذي توليه الصين للمرضى في الحجر الصحي، مشيرين إلى الفوائد الهائلة لتناول لحوم السلاحف الناعمة في الطب الصيني التقليدي، ومساعدتها المرضى على الشفاء بشكل أسرع.
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