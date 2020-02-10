وفد كوري يشيد بكوادر واستديوهات «الشارقة للإذاعة والتلفزيون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الخميس الماضي، وفداً كورياً من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، أكبر الجامعات في كوريا الجنوبية المختصّة بتدريس اللغات العالمية، يضم عدداً من طلاب الجامعة المنتسبين إلى دورة تعليم مكثفة في اللغة العربية ينظمها «مجمع اللغة العربية في الشارقة».

استقبل الوفد عدد من المسؤولين من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، واطلعوا خلال جولة على المرافق والاستوديوهات التابعة للهيئة، كما زاروا عدداً من إدارات القنوات والإذاعات التابعة لها، ومنها قناة الشارقة، وقناة الشارقة الرياضية، وإذاعة الشارقة، وإذاعة القرآن الكريم من الشارقة، وإذاعة «بلس 95» الإنجليزية.

وتعرف الوفد إلى آليات العمل الإعلامي في الهيئة، من خلال اللقاءات المباشرة مع المذيعين، ومقدمي البرامج، إضافة إلى المراسلين الصحفيين، والعاملين في غرف الأخبار، بهدف اكتساب المعرفة حول طبيعة العمل الإعلامي في إمارة الشارقة.

وأشاد الوفد الضيف بالبنى التحتية عالية المستوى، وبالمرافق والاستوديوهات التي زارها، وبالأجهزة المتطورة ذات المعايير العالمية، التي تمتلكها الهيئة، كما أثنى على الكوادر الإعلامية الوظيفية التي التقاها، فضلاً عن حسن الاستقبال والضيافة التي يتميز بها الشعب الإماراتي.

وتعمل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على مواصلة تطوير الكوادر الإعلامية الوطنية، القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية، وتعزيز دور الإعلام خاصة في مجال بناء الأسرة وترابطها، وتطوير الأداء الإعلامي ليقوم على المهنية والتميز والإبداع والحرية المسؤولة، والتقيّد بأخلاقيات الإعلام.