شكرا لقرائتكم خبر عن قصائد «الشعر النبطي» تفخر بحب الوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”

اختتمت في المركز الثقافي بمدينة كلباء فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، إلى جانب بطي المظلوم مدير المهرجان، مدير مجلس الحيرة الأدبي، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية في المنطقة الشرقية، وشعراء، وضيوف المهرجان.

شارك في أمسية الختام التي أدارها الإعلامي الإماراتي محمد مصطفى غانم، كل من: خميس مطر الكتبي وعلي أحمد الشحي من الإمارات، منى العدوان من الأردن، سعيد المزروعي من سلطنة عمان، روشان البدري من العراق، خالد الزيادي وفهد الجعيد ومحمد سعد الخالدي من السعودية.

واستهلت الأمسية بأهازيج وعروض ورقصات فنية شعبية إماراتية قدمتها فرقة «الشوين».

وقدم الشاعر الزيادي قصائد وطنية وقصائد مدح وشلات شعبية غزلية، ومما قرأ:

تقف بنات الفكر لجلك طوابير

وتاخذ من مشاهدك معنى وقيمه

مطلع قصيده يبتدي فيك تصوير

لانك ابو كل الفعول.. العظيمة

وقرأ خميس مطر الكتبي عدة قصائد وطنية واجتماعية وعاطفية، ومن قصيدته «حب الشارقة» يقول:

بنت نقو الفكر مرت ف الزحام

وانتثر مسك الشعر من شالها

المعاني صف عقدٍ... بانتظام

والوزن والقاف في خلخالها

منى العدوان قرأت قصائد اجتماعية ووجدانية، ومنها قصيدة بعنوان «دمعي»، وقصيدة «لا تبتعد»، و«المترفه» التي تقول فيها:

سبحان من في أمره الغيث همال

خلاّ سموم النار تصبح خميده

والجو كايف واطرب البال موال

والقلب دلة والحنايه وقيده

سعيد المزروعي بدأ بتقديم شلات شعبية غزلية وشلات مدح وترحيب، يقول:

ماشفتني من عقب لغياب

لو شفتني شفت الحقايق

كنّ الدقايق ضافت احساب

وش غيّر احساب الدقايق

روشان البدري قالت في قصيدة «مجنونة قيس»:

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خذيت من القصايد كل مابه

عشقت الشعر وفنون الخطابه

كأن الشعر يلعب بي هبوبه

وانا له صرت في حبه سحابه

فهد الجعيد قدم قصائد غزلية بعنوان «اصعب شعور»، و«بيني وبينك»، وقصيدة عن حب الشارقة قال فيها:

الشمس كوكب تشرق وترجع تغيب

لو انّها عند الخلايق فارقه

لكنّها ماهي عجيبه والعجيب

الشارقه نحيا ونفنى شارقه

يالقاسمي سلطان يالشيخ الأديب

المجد لو له باب فعلك طارقه

والمجد لو هو كتاب صغته ياللبيب

علي أحمد الشحي ألقى قصيدة في عشق الإمارات:

ما فيه دوله مثل دولة الامارات

لا تحط أي دوله ولا به تشابه

دوله زهت بشيوخها من زمن فات

لابة شيوخ العز هب أي لابه

محمد سعد الخالدي قرأ قصائد قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بعنوان «قدرة إنسان»، يقول فيها:

بيوت منقيها على شف بالي

معطرة بالمسك، جزلات وسمان

عنينا لشيخ قدره المدح والثنا

ان قيل منهو، بارفع الصوت سلطان

الشيخ ابن محمد حفيد القواسم

شيخ ولد شيخ ومن نسل شيخان

وكرّم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، الشعراء والإعلاميين والمشاركين في إنجاح فعاليات المهرجان.