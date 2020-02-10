«الفنون الأدائية» تفتح باب التسجيل في برامجها الدراسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عن استقبال الراغبين في الدراسة في اليوم المفتوح غداً من الساعة 4 إلى 8 مساءً.

وذلك قبل موعد اختبارات الأداء ومقابلات القبول لبرامج الأكاديمية التدريبية للعام 2020 يوم بعد غد.

ويشتمل اليوم المفتوح على جولة تعريفية في حرم الأكاديمية، والتحدث مع الطلاب حول تجاربهم، فضلاً عن لقاء فريق المدرسين.

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وأثناء الخضوع لاختبارات الأداء والمقابلات، سيعمل المرشحون للتسجيل في برامج البكالوريوس بدوام كامل مع محترفي المسرح من حول العالم ومن ضمنهم البروفيسور بيتر بارلو، المدير التنفيذي للأكاديمية.

ويمكن للراغبين التسجيل في اختبارات الأداء لبرامج البكالوريوس في فنون التمثيل والبكالوريوس في المسرح الموسيقي، أوالتقديم على مقابلات القبول في برنامج بكالوريوس فنون الإنتاج عبر نظام إدارة طلبات الانتساب الخاص بالأكاديمية من خلال الموقع الإلكتروني: https://ams.spaa.ae

وقال بيتر بارلو: «تقدم أكاديميتنا مجموعة من المنح الدراسية الكاملة لجميع الطلاب المؤهلين، حيث نتيح لهم دراسة الفنون الأدائية، سيتدرب طلاب الأكاديمية على يد أمهر المتمرسين بهذا المجال».

تقدم الأكاديمية منحاً دراسيةً بدوام كامل لأربع سنوات لنيل شهادة البكالوريوس في التمثيل وفنون الإنتاج والمسرح الموسيقي. وتضم مرافق الأكاديمية مسرحاً يتسع ل 432 متفرجاً ومسرح استوديو يضم 126 مقعداً وصالة للتمرين خلف الكواليس، و12 استوديو لدروس الغناء والتمثيل والرقص، و12 استوديو لتسجيل الأغاني والصوت واستوديو مجهزاً لتصوير المؤثرات الخاصة، وأقساماً مخصصة للأزياء والتصميم.