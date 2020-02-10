ختام بطولة عجمان الدولية للكلاب الأصيلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدلت دائرة التنمية السياحية، أمس الأول، الستار على فعاليات بطولة عجمان الدولية للكلاب الأصيلة 2020 التي نظمتها بالتعاون مع مركز الشارقة لرعاية الكلاب في قاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف.

شهدت البطولة اهتماماً من قبل عشاق الحيوانات الأليفة ومربي ومنتجي الكلاب، الذين حرصوا على التوافد إلى قاعة الإمارات للمشاركة والتفاعل مع عروض الكلاب البوليسية والتقاط الصور مع أبرز الكلاب المشاركة في البطولة. ووصل عدد الكلاب التي شاركت في البطولة إلى 100، وتم تكريم 32 فائزاً بالمراتب العليا من أصحاب الكلاب الذين تأهلوا للمراحل النهائية عن كل فئة من فئات السباق.

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وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن تنوع الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها في الإمارة أسهم في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة المحلية والدولية، لذلك سنواصل العمل على تكثيف مثل هذه الأنشطة التي تحظى بشعبية كبيرة بهدف استدامة الحركة السياحية في الإمارة على مدار العام. وأشاد بمستوى التنظيم للبطولة الدولية التي اعتمدت محكمين عالميين وتوجه بالشكر إلى كل من أسهم في إنجاح هذا البطولة من منظمين وداعمين ورعاة.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: إن البطولة ساهمت في إلقاء الضوء على أهمية اقتناء وتربية السلالات الأصيلة، حيث يعتبر مركز الشارقة لرعاية الكلاب هو المركز الأول والحصري بالدولة المختص بالمحافظة على السلالات الأصيلة ومعايير تسجيلها والمعتمد لإقامة مثل هذه المسابقات. وأضافت: نحن سعداء بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان الذي أثمر عن تنظيم هذه البطولة.

وخلال فعاليات البطولة قدمت شرطة رأس الخيمة عروض الكلاب البوليسية لوحدة التفتيش الأمني K9، التي تم خلالها استعراض مهارات فرقة الكلاب، في الكشف عن الممنوعات وتتبع الجرائم.