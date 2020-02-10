شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: استقرار الوضع فى سوريا تحقق بفضل الخارجية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن استقرار الوضع فى سوريا تحقق بفضل العمل الفعال لوزارة الخارجية الروسية، وذكر المكتب الصحفى للكرملين - فى بيان اليوم الاثنين، أن تصريح الرئيس الروسى جاء خلال تهنئته الدبلوماسيين الروس بمناسبة يوم الدبلوماسية الروسية، وأكد بوتين أن الدبلوماسية الروسية دافعت دائما بحزم وثبات عن مصالح روسيا.. مشيرًا إلى أنه بفضل عمل الخارجية الروسية الفعال بدأ عمل اللجنة الدستورية السورية وتحققت نتائج ملموسة في تطوير التكامل الأوروبى الآسيوى والعلاقات الخارجية للمجموعة الاقتصادية للمنطقة الأوراسية وتعززت العلاقات التحالفية في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ولفت الرئيس الروسى إلى فعالية عمل الدبلوماسيين الروس فى تعزيز التعاون مع الصين والهند وبلدان أخرى في أوراسيا ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن مستوى جديد من الحوار مع دول أفريقيا.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا قال السبت إن" القانون الدولى الإنسانى أنشأته البشرية كوسيلة لإحلال السلام، وليس كأداة حرب ونشر دعايات حربية، وأضاف نيبينزيا - خلال جلسة طارئة جديدة عقدها مجلس الأمن الدولى لبحث الوضع فى سوريا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "ثمة سمة مشتركة لكل الجلسات من هذا النوع وهى أنها تعقد وبالصدفة الغريبة، كلما وجد الإرهابيون فى سوريا أنفسهم مهددين وتقوم الحكومة السورية باستعادة سيطرتها على أراضيها".

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وأشار إلى نتائج عمليات التحالف الدولى المدمرة فى الرقة السورية والموصل العراقية، حيث قضى عشرات الآلاف جراء عمليات القصف الجوي، ناهيك عن عمليات التحالف الغربى فى أفغانستان والصومال وغيرهما من الدول، وأكد أنه ما دام المسؤولون عن حوادث قتل المدنيين جراء هذه العمليات لا يواجهون أى محاسبة، فإن أى نقد بحق روسيا ليس سوى مهزلة لا تستند إلى أى أساس غير تسريبات مريبة إلى شبكات التواصل الاجتماعى وتقارير مراقبين مجهولين على الأرض.

وردا على اتهامات غربية موجهة إلى روسيا بسبب أداء طيرانها الحربى فى إدلب، أكد نيبينزيا تمسك موسكو بقواعد القانون الدولى الإنساني، مشددا على أن جميع المواقع المستهدفة يتم تحديدها بدقة عالية، موضحا فى الوقت ذاته أن الإرهابيين يعمدون إلى تحويل منشآت مدنية، بما فيها مدارس ومستشفيات، إلى مواقع قتالية، وذلك فى انتهاك سافر لاتفاقيات جنيف.