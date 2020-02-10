شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: لا توجد شبهة جنائية في حادثة دهس أم لطفلتها بكورنيش بيش والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة أنه لا توجد أي شبهة جنائية في حادثة دهس الأم لطفلتها الرضيعة وزوجها في كورنيش بيش بجازان، مؤكدة أن الحادث نتج منه وفاة الرضيعة، وإصابة الزوج بإصابة بالغة.
وبيّنت المصادر أن الحادث كان خلال وجود الأسرة في الكورنيش وهي تتنزه، وكانت الأم تقود السيارة بغرض التعلم، فدهست بالخطأ الأب والطفلة الرضيعة؛ فتوفيت الطفلة على الفور وأُصيب الأب، وتم نقله للمستشفى المركزي بجازان.
وكان مرور محافظة بيش قد باشر إجراءاته على خلفية حادث مروري، نتج عنه وفاة طفلة، وإصابة والدها بإصابة بالغة، وذلك على الكورنيش.
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