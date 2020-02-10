شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بدراسة تثبيت المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم عند مستويات العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها للعام 2019م.

كما طالب” الشورى” وزارة التجارة والاستثمار، بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره.

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