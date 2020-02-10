شكرا لقرائتكم خبر عن ناصحاً بارتداء الملابس الثقيلة.. «الحصيني» يتوقع: درجات حرارة تحت الصفر في عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قدم الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، نصيحة مهمة إلى الجميع، طالبهم فيها بارتداء الملابس الثقيلة، بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وقال الحصيني عبر حسابه على “تويتر”: “فجر اليوم الاثنين سجّلت الرياض انخفاضاً في الحرارة عن فجر السبت، قبل أمس، 8 درجات مئوية”.
وأضاف: “متوقع مزيد من الانخفاض في الحرارة وملامسة الصفر المئوي أو تحت الصفر أمر وارد على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية وغربها حتى الجمعة المقبل إلا يصرفه الله”.
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