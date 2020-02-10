شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تنبيه مهم من «مرور جدة» لسالكي طريق الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبهت الإدارة العامة للمرور في محافظة جدة، قائدي المركبات سلك طرق بديلة لطريق الملك عبدالعزيز جهة الجنوب، الذي يشهد كثافة مرورية عالية. وأوضح «مرور جدة» أن سبب هذه الكثافة المرورية هو تسرب المياه داخل نفق السلام، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة. Advertisements وأظهرت صور وفيديوهات بثها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المياه تغمر النفق، وتتسبب في تعطل حركة سير المركبات.

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