مؤشرات تدل على الإصابة بأمراض الكلى!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ملايين من البشر حول العالم يعيشون بكلىً مريضة، ولكن معظمهم لا يعلمون بذلك، لأنهم يجهلون العلامات التي تشير إلى تلك الإصابات. فما هي أبرز هذه العلامات؟ وكيف يمكن التعرف على أعراض تدهور وظائف الكلى؟



هنا نستعرض معكم عشر علامات تشير إلى أن الإنسان مصاب بمرض في الكلى:

1- الصعوبة في النوم: عندما تعجز الكلى عن تأدية دورها في التنقية والتصفية بشكل جيد، تبقى سموم (توكسين) في الدم، ولا تُطرح مع البول، وهذا يقود بدوره إلى صعوبات في النوم. كما أن هناك ربطا بين السمنة وأمراض الكلى المزمنة. وأيضا يعاني المصابون غالبا من صعوبات في التنفس.

2- الإرهاق الدائم وقلة التركيز: تراكم التوكسين (أو الذيفان) في الدم يؤدي إلى شعور دائم بالتعب والضعف العام، ويقود أيضا إلى تراجع القدرة على التركيز.

3- الجلد الجاف والحكة: وهذه تعتبر علامة على مرحلة متقدمة من أمراض الكلى، لأن الكلية باتت عاجزة عن تأدية دورها في تحقيق التوازن الصحيح للمعادن في الدم، كما ذكر موقع "هفنغتون بوست" الإلكتروني.

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4- الشعور بضرورة التبول، وخاصة في الليل.

5- ظهور الدم في البول: الكلى السليمة تحافظ على خلايا الدم في الجسم، عندما تنقيه من الفضلات، فيتشكل البول. ولكن عندما تمرض الكلى تختل وظائفها، وتنتقل خلايا الدم إلى البول.

6- البول ذو رغوة: وذلك بسبب تشكل فقاعات كثيرة في المثانة، بسبب كثرة البروتين المتسرب من الدم إلى البول.

7- ورم في العين: وهذا يعود أيضا إلى تسرب كميات كبيرة من البروتين إلى البول، بدلا من أن تنتقل من الدم إلى أجزاء الجسم التي تحتاج للبروتين. فتنتفخ المنطقة المحيطة بالعين لقلة البروتين.

8- تورم القدمين ومفاصلهما: وهذه من العلامات الشائعة. ولكنها قد تكون عائدة إلى مرض في الكبد.

9- ضعف الشهية: وهذا عرض عام له أسباب عديدة. ولكن قد يكون السبب هو تراكم التوكسين (الذيفان).

10- الشد العضلي: وهذا يحدث بسبب مشاكل في الكلى. وأيضا بسبب انخفاض مستوى الكالسيوم وكذلك الفوسفور في الجسم.