كيف تختار معجون الأسنان المناسب؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
ما هي المكونات والمواصفات التي يجب أن يحتويها معجون الأسنان؟ وكيف يمكن للمرء أن يختار المعجون المناسب تماما لأسنانه؟ وماذا عن الأسنان الحساسة، وهل من حل لها؟
معجون الأسنان الجيد يجب أن يحتوي على الفلوريد. فهذا عنصر أساسي يجب أن لا يغيب في المعجون، كما يرى العديد من الخبراء. فالفلوريد يثبت الكالسيوم ويحمي بالتالي ميناء الأسنان من الأحماض والبكتيريا التي تسبب التسوس. كما يدعم الفلوريد امتصاص الميناء للمعادن.
وإلى جانب احتوائه على الفلوريد، يتميز المعجون الجيد بقدرته على الحف والإزالة، أي احتوائه على مواد فعالة تزيل التراكمات.
وكلما زادت هذه الفعالية، كلما سهلت عملية تنظيف الأسنان بالفرشاة وإزالة ما يتراكم على الأسنان. ولكن يجب الحذر من أن تكون تلك المواد بنسبة معقولة، لأن زيادتها تؤدي إلى إحداث أضرار بسطح الجذر الممتد إلى عاج السن.
الأسنان الحساسة تتأثر بسهولة ببعض المؤثرات، كالبرودة والحرارة والحلاوة والحموضة. ولهذا النوع من الأسنان هناك أنواع خاصة من المعجون. تحتوي تلك المعاجين على مواد تقوم بإغلاق القنوات بحيث يقل الشعور بالألم.
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