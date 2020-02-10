أطعمة صحية تساعد في بناء عضلات قوية.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بناء العضلات وتقويتها أمر يتطلب ممارسة الرياضة والتغذية الصحيحة وهما عاملان لا يمكن الاستغناء عن أي منهما. فما هي هذه الأطعمة التي تساعد على تقوية العضلات؟ نقدم لكم هنا بعضا منها.



وهنا بعض النصائح لمن يريدون بناء عضلات قوية ومفتولة:

المياه: شرب المياه مهم لتقوية العضلات فـ 75 في المائة من أنسجة العضلات ذاتها تتكون من المياه. لذلك ينصح بشرب ما بين لتر ونصف إلى لترين من المياه في اليوم. وتعتمد كمية المياه على نوعية الأكل التي يتم تناولها.

فإذا كان المرء يأكل الكثير من الخضار والسلطة، التي تحتوي بالفعل على كمية جيدة من الماء، فيكفي شرب لتر إلى لتر ونصف من المياه. عدا ذلك يجب شرب لترين في اليوم.

البيض: يحتوي البيض على كمية هائلة من الأحماض الأمينية وهي مصدر رائع لتزويد الجسم بالبروتينات. ويا حبذا لو تم أكل البيض نيئا. يمكن إعداد مشروب صحي من عصير البرتقال يضاف إليه موزة وملعقة جوز الهند وبيضتين.

السمك: من المواد الغذائية التي تحتوي أيضا على كميات هائلة من البروتين. وينصح الخبراء بأكل السمك مرة إلى مرتين في الأسبوع.

المكسرات: اللوز والجوز من الأغذية التي تسهم في بناء العضلات. وإضافة إلى احتوائها على البروتينات فهي أيضا مصدر هائل يمد الحسم بالكالسيوم والحديد و المغنيسيوم.

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البقوليات: تحتوي على كميات هائلة من الأحماض الأمينية. كما أن الكربوهيدات الموجودة في البقوليات يتم هضمها ببطء ما يساعد على اعتدال نسبة السكر في الدم.

زبدة الفول السوداني: يحتوي الفول السوداني على نسبة كبيرة من البروتينات والدهون الصحية والقليل من الكربوهيدات. زبدة الفول السوداني مصدر جيد لإمداد الجسم بالأحماض الأمينية أيضا.

السبانخ: السبانخ من أنواع الخضار الهامة لتقوية بناء العضلات.

البروكلي: هو نوع من الخضار من فصيلة القرنبيط ويفضل تناوله عدة مرات في الأسبوع، وهو يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين (3.2 جرام في كل 100 جرام) والقليل من الكربوهيدات.

كما أنه يزود الجسم بمضادات الأكسدة والفيتامينات، ويعتبر من أكثر الأغذية التي تعرف بأنها تقي من السرطان.

التوت: الأنواع المختلفة من التوت مصدر هائل لتزويد الجسم بمضادات الأكسدة و الفيتامينات التي تسهم في بناء عضلات الجسم.

بروتين الأرز: ملعقة ونصف من بروتين الأرز تحتوي على 16 جرام من البروتين. لذلك يعد بروتين الأرز مصدر مهم لتقوية وبناء عضلات الجسم.

كما أن المعدة تتقبله بشكل جيد ويتم هضمه بنسبة مائة بالمائة، ناهيك عن أنه يمد الجسم بفيتامين (B).