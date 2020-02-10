فوائد سحرية للثوم.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

الثوم ذكر فى القرآن الكريم ومن المحاصيل المعروفة فى العالم العربى وخاصة مصر ومتوفر بتكلفة قليلة، والثوم يدخل فى جميع أنواع الطعام، كما ويمكن تناوله منفرداً.



وهناك العديد من الفوائد للثوم، إذا عرفناها لن نتردد فى تناول فص ثوم على الأقل يومياً، ونعرض فى تقرير بسيط أهم فوائد الثوم التى نجهلها ولا نعلم عنها شيئاً.

أولا: الثوم له تأثير كبير فى القضاء على الخلايا السرطانية وابطاء نموها والتخلص منها.

ثانياً: الثوم مضاد للجراثيم ويساعد فى علاج أمراض السعال والتهاب الحلق.

ثالثاً: الثوم يستخدم كعلاج فعال ومؤثر وقوى فى علاج حالات انخفاض ضغط الدم حيث يقلل الثوم من الضغط والتوتر العصبى.

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رابعاً: الثوم يقى الجسم من العديد من الأمراض ومنها أمراض القلب حيث يحافظ الثوم على نسبة الكوليسترول الحميدة فى الجسم.

خامساً: الثوم يقوم بالتخلص من السموم الموجودة فى جسم الإنسان ويحفز على افراز العصارات التى تقاوم السموم وتعمل على التخلص منها بكفاءة عالية.

سادساً: الثوم يعمل على تنظيم مستوى السكر فى الدم وبالتالى فتناول فص واحد من الثوم يومياً يحميك من أمراض السكر.

سابعاً: الثوم يستخدم كعلاج فعال فى القضاء والتخلص من حب الشباب.

ثامناً: الثوم أو بمعنى أدق زيت الثوم يعمل على علاج والتخلص من التهابات الاذن.

– الثوم له فوائد عديدة لا حصر لها ومن خلال الفوائد التى سبق ذكرها ننصح بتناول فص واحد من الثوم يوميا،ً ويفضل أن يكون على الريق حيث أن الثوم يقوم بتطهير الجسم من السموم ويساهم فى علاج العديد من الأمراض.