التربية: 90 دقيقة للحصة الدراسية وإلغاء الواجبات المنزلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- محمد إبراهيم:



أعادت وزارة التربية والتعليم، هيكلية المدة الزمنية لحصص المواد الأساسية لجميع الطلبة في مختلف مراحل التعليم، لتصبح مدة الحصة 90 دقيقة، بدلا من 40، والغت الواجبات المنزلية للطلبة، ليتم تنفيذها في المدرسة، واعتمدت مراكز مصادر التعلم المسائية، وساعات مكتبية لجميع المعلمين في الفترة المسائية، وفق أربعة إستراتيجيات، تضم" نظام الحصص المزدوجة، مركز مصادر التعلم المسائي، الساعات المكتبية المسائية، المهام الإثرائية (الواجبات المنزلية)، ضمن مبادرة "وقتي الأمثل" التي تركز على استثمار وقت الحصص بفاعلية.

وصنفت الوزارة من خلال تعميم لها حصلت الخليج" على نسخة منه، آليات وضوابط تطبيق الاستراتيجيات الأربعة التي ارتكزت عليها المبادرة، إذ جاء تطبيق إستراتيجية الحصص المزدوجة "إجباري" على جميع مدارس الدولة، والحلقات، وفي جميع المواد الدراسية قدر الإمكان، بحيث يعاد جدولة الحصة الدراسية، لتصبح 90 دقيقة.

وأسندت الوزارة لمدير المدرسة أو القائم بأعماله، مهام تنظيم جدول الحصص المدرسي، وفق أسس جديدة تنظيم الجدول أرفقتها الوزارة مع التعميم، وألزامت المعلمين بمراجعة الخطة الفصلية التي تتضمن توزيع مخرجات التعلم لكل حصة درسية و تعديلها بما يتناسب مع نظام الحصص المزدوجة، ويتم تطبيقها يوم 9 من الشهر الجاري.

وركزت الاستراتيجية الثانية التي تطبق للمرة الأولى، على مركز مصادر التعلم المسائي، الذي جاء "إختياريا" مع وجود مكأفاة مالية للقائمين عليه، إذ تركز مهام المركز على إتاحة الفرصة لأولياء الأمور والطلبة الأستفادة من المصادر المتوفرة في المركز خلال الفترة المسائية، إذ أسندت الوزارة لمدير المدرسة مهمة إختيار 2 منسقين إداريين للعمل في المركز خلال الفترة المسائية، ومنحت المدرسة حرية اختيار عدد الأيام، وإعداد جدول بساعات العمل، وتعميمها على جميع أولياء الأمور، فضلا عن التحفيز المستمر لهم وللطلبة، على زيارة المركز مساءً، على أن يتم تفعيلها في 16 من الشهر الجاري.

وطرحت الوزارة من خلال المبادرة إستراتيجية، الساعات المكتبية المسائية، وجعلتها "إختيارية" وحددت لها مكافأة مالية للقائمين عليها، إذ أنها توفر ساعات مكتبية مسائية للمعلمين لدعم الطلبة في المهارات الأساسية.

وتستهدف الاستراتيجية، معلمي مواد اللغتين "العربية والانجليزية، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفيزياء،الكيمياء، الأحياء"، والترشيح لمن يرغب، وللمعلم حرية اختيار الأيام، وعدد الساعات بحد أدنى ساعتين يومياً، وحد أقصى 4 ساعات في اليوم، على أن تطبق في 16 الجاري.

وطالبت الوزارة مديري المدارس أو القائمين بأعمالهم بأهمية تنفيذ اللقاء التعريفي للمعلمين بالمبادرة، وتحفيزهم على المشاركة، ومتابعة إعداد جدول الساعات المكتبية المسائية، مع إماكنية تكليف منسق مركز التعلم المسائي لإعداد الجدول، ومنحت المدارس حرية إعداد جدول للفصل الدراسي كامل أو لكل شهر أو أسبوع، ويتم مشاركة جدول الساعات المكتبية المسائية مع جميع أولياء الأمور و تحفيزهم على الحضور.

أما الاستراتيجية الرابعة، ركزت على المهام الإثرائية (الواجبات المنزلية)، حيث جعلتها الوزارة "اختيارية" للطالب وولي الأمر، و"إلزامية" للمعلمين، لتوفير مهام إثرائية إضافية، دون إلزام الطالب،

وشددت الوزارة على مديري المدارس أو القائمين بأعمالهم، بأهمية متابعة إلتزام المعلمين بعدم تخصيص درجات للمهام الأثرائية ضمن درجات التقييم المستمر، وتوعية أولياء الامور حول المهام الأثرائية الهادفة والبدائل الأخرى المناسبة والاستثمار وقت الطالب في المنزل، ومتابعة المعلمين وتقديم الدعم لهم لبناء مهام إثرائبة هادفة وأهمية تقديم التغذية الراجعة للطالب في حال أداءه للمهمة.

والزامت الوزارة المعلمين، بتوفير المهام الإثرائية خلال الحصص الدراسية من خلال منصة التعلم الذكي، أو أي وسيلة اخرى، وفي حال رغبة ولي أمر الطالب بأداء المهمة، على المعلم متابعته و تقديم التغذية الراجعة الفاعلة له، على أن تطبق الاستراتيجية في يوم 9 من الشهر الجاري.

وفي سياق متصل خاطبت إدارت المدارس، أولياء الأمور ، لشرح المتغيرات الجديدة في توقيت تدريس المواد الاساسية، فضلا عن تنفيذ الواجبات والأنشطة خلال اليوم الدراسي بالمدرسة وعدم أعطاء الطالب أي واجبات منزلية، بهدف رفع مستوي التحصيل الدراسي وتقليل الأعباء علي الطالب بعد الدوام المدرسي، وقضاء وقت اكثر مع العائلة، وستكون منصات التعلم الذكي متاحة، ويستطيع الطالب الاستفادة منها في أي وقت داخل المدرسة او خارجها.