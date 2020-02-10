شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة فى مدينة عفرين السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركى والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالى الغربى، وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، بأن السيارة انفجرت على طريق راجو في المدينة . مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة لوجود جرحى بحالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

يذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان،أفاد بأن فصائل سورية مسلحة مدعومة من أنقرة والمخابرات التركية نفذت حملة مداهمات فى منطقة عفرين بريف حلب الشمالى الغربي.

وقال المرصد - حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية - إن الفصائل أقدمت على اعتقال 12 مواطنًا كرديًا من مدينة عفرين وريفها، بينهم امرأة وعضو فى "المجلس المحلى لعفرين"، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، دون معرفة أسباب الاعتقال.

وعلى صعيد متصل، أفاد المرصد باستمرار تلك الفصائل بعملية قطع الأشجار فى عموم منطقة عفرين كناحية بلبل والشيخ حديد ومعبطلى وراجو وجنديرس وذلك فى إطار الانتهاكات المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة بحق من تبقى من أهالى عفرين وممتلكاتهم.

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وأمام تلك الانتهاكات المستمرة، نفذ عدد من الأهالى وقفة احتجاجية فى ناحية بلبل أمام أحد المقرات العسكرية هناك، للمطالبة بمحاسبة العناصر الذين يقتطعون الأشجار.

يذكر أنه فى وقت سابق أقدم مسلحون تابعون لفصيل "سليمان شاه" الموالى لتركيا، على اختطاف 5 مواطنين من أبناء قرية "كاخرة" التابعة لناحية "معبطلي" فى ريف عفرين شمال غرب حلب.

وطالب مسلحو الفصيل - بحسب المرصد - ذوى اثنين من المختطفين بدفع فدية مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكى مقابل إطلاق سراحهما، مهددين بقتل الرجلين فى حال عدم دفع الفدية المالية خلال فترة زمنية وجيزة.