شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية توافق على مذكرة تفاهم مع فرنسا فى مجال محاربة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء الكويتى، على مذكرة تفاهم مع الحكومة الفرنسية، فى مجال التعاون الثنائى فى مجالى منع ومكافحة الفساد، وشملت مذكرة التفاهم الموقعة بين كل الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد "نزاهة"، والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، التعاون بين الجانبين في منع ومكافحة الفساد ودرء مخاطره وتجنب آثاره، وتوعية المجتمع بمسببات الفساد، والتخطيط الاستراتيجي وإعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد في الطرفين، وإرساء ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة وإعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية المشتركة.

كما تتضمن مذكرة التفاهم تنظيم دورات وورش عمل للكوادر المعنية، وتبادل التشريعات والبحوث والدراسات والدوريات، وإعداد وتحديث آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، وبحث سبل إعداد وتنظيم قواعد البيانات، وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات، ودراسة التحديات التي قد تواجه منع الفساد ومكافحته والنظر في إبرام اتفاقية في إطار تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

يذكر أن وكالة الأنباء الكويتية، قالت إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أعلنت الخميس الماضى، فتح الباب لاستقبال أى معلومات عن شبه رشاوى فى صفقات طائرات إيرباص تكون ذات صلة بأطراف كويتية.

Advertisements

وقال محمد بوزبر المتحدث باسم الهيئة، إن نزاهة بدأت التواصل مع وسائل الإعلام والصحف المحلية التى تناولت الفضيحة لجمع الأدلة الممكنة، حسبما أوردته الوكالة الرسمية.

كان ممثلو إدعاء قالوا فى 31 يناير، إن إيرباص رشت مسؤولين عموميين وأخفت المدفوعات فى إطار ممارسات فساد عالمية، مع موافقة صانع الطائرات الأوروبى على تسوية قياسية بأربعة مليارات دولار مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال ممثلو الإدعاء الفرنسيون إن التحقيقات التى أجروها شملت صفقات فى عدد من الدول، من بينها الكويت، وقال المتحدث باسم نزاهة إن الهيئة قد تستدعى أشخاصا لتقديم إفادات، مؤكدا أن الكويت ستتعاون أيضا مع الإدعاء البريطانى فى جمع الأدلة والمعلومات.