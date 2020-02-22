العرب: الإصلاح يحاول تصدير الإخوان إلى مدينة عدن

تناولت صحيفة العرب اللندنية، في تقرير بعددها الصادر اليوم الاثنين، محاولات الإصلاح في الحكومة الشرعية الالتفاف على اتفاق الرياض، بعد استنزاف برنامجه الزمني.

وذكرت أن هناك إصرارا من حزب الإصلاح على تصدير الإخوان إلى العاصمة عدن، والدفع بمليشيا الإخوان الإرهابية، التي لا تمت بصلة لقوات الحماية الرئاسية.

وأشارت إلى تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي، بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشكل متزامن ووفقا للبرنامج الزمني.

ونبهت إلى مخطط جناح الإخوان في حكومة الشرعية فتح جبهة مع المجلس الانتقالي الجنوب للتشويش على قتال مليشيا الحوثي الإرهابية.

ولفتت الصحيفة نقلا عن مصادرها، إلى رفض مليشيا الإخوان الإرهابية سحب قواتها من محافظتي أبين وشبوة وإعادتها إلى معسكراتها الأصلية في مأرب، كما ينص اتفاق الرياض.

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