إسرائيل تقصف موقعا جنوبي قطاع غزة

غزة/ محمد ماجد، هاني الشاعر/ الخليج 365

قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، فجر الاثنين، موقعا، يتبع لحركة "حماس"، في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات متتالية، على موقع يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ولم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع إصابات.

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وجاءت الغارة، بعد ساعات قليلة على إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه النقب الغربي.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أردعي، في بيان مقتضب، بأن الصاروخ سقط في أرض مفتوحة بمنطقة "شعار هنيغف"، دون أن يخلف إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.