ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 902

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت السلطات الصينية حدوث 2618 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى وفاة 91 حالة بين المصابين مع نهاية التاسع من شباط/فبراير الجاري.
وجاء في بيان مفوضية الصحة في هوبي أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا على مستوى البلاد ارتفع إلى 902 على الأقل من بينهم 871 في هوبي وحدها.
وأضاف البيان أن عدد الإصابات المؤكدة في إقليم هوبي وحدة بلغ حتى الأن 29 ألفا و 631 شخصا يتلقى منهم العلاج 22 ألفا و160 شخصا، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.
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