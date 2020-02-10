وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الملك خالد

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت جامعة الملك خالد، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة (للرجال والنساء) للعام الجامعي 1442/1441هـ، للعمل بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها وبفرع الجامعة بتهامة حسب الجهات والتخصصات.

وأوضحت الجامعة، أن الوظائف المطلوبة في الكليات:

1- كلية الشريعة وأصول الدين.

2- كلية الأعمال.

3- كلية العلوم الإنسانية.

4- كلية التربية.

5- كلية اللغات والترجمة.

6- كلية العلوم.

7- كلية الهندسة.

8- كلية علوم الحاسب الآلي.

9- كلية الطب.

10- كلية طب الأسنان.

11- كلية الصيدلة.

12- كلية التمريض بأبها.

13- كلية العلوم الطبية التطبيقية.

14- كلية المجتمع.

15- كلية الاقتصاد المنزلي للبنات.

16- وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

17- كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط.

18- كلية التمريض بخميس مشيط.

19- كلية المجتمع بخميس مشيط.

20- كلية العلوم والآداب للبنات بخميس مشيط.

21- كلية العلوم والآداب للبنات بأحد رفيدة.

22- كلية العلوم والآداب بسراة عبيده.

23- كلية العلوم والآداب ظهران الجنوب.

24- كلية العلوم والآداب بتنومة.

25- كلية العلوم والآداب بمحايل عسير.

26- كلية المجتمع بمحايل عسير.

27- كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير.

28- كلية العلوم والآداب بالمجاردة.

29- كلية العلوم والآداب برجال ألمع.

30- كلية المجتمع برجال ألمع.

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واشترطت الجامعة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن تكون شهادة الدكتوراه (وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك أو أستاذ) من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادا لتخصصي البكالوريوس والماجستير، اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام والاختبارات (إن وجدت).

يأتي ذلك بالإضافة إلى أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها (يجب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل)، إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الانجليزية إذا كان المتقدم خريجا من جامعة لغة الدراسة بها غير الإنجليزية.

وقالت أن ذلك وفق الآتي:- للمتقدمين على وظائف كليه اللغات والترجمة وأقسام اللغة الإنجليزية في الكليات الاخرى بما لا يقل عن درجة (550) في اختبار TOEFL أو (6.5) في اختبار IELTS.- للمتقدمين على البرامج الأخرى التي تقدمها الجامعة باللغة الإنجليزية (التخصصات الصحية، العلوم، العلوم الإدارية والمالية، الهندسة، الحاسب) بما لا يقل عن درجة (500) في اختبار TOEFL أو (6.0) في اختبار IELTS.

وأشارت إلى أنه يبدأ التقديم يوم الأحد، بتاريخ 1441/06/22هـ الموافق 2020/02/16م، وينتهي بنهاية يوم الخميس بتاريخ 1441/06/26هـ الموافق 20202/02/20م، عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا .