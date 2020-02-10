حساب المواطن يعلن صرف دعم شهر فبراير

صحيفة الخليج الالكترونية بدأ “حساب المواطن”، فجر اليوم الإثنين، صرف الدفعة السابعة والعشرين للمستفيدين من الدعم النقدي. وقال البرنامج عبر حسابه في “تويتر”: بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في “حساب المواطن”، وسيستمر حتى نهاية اليوم الإثنين بإذن الله.

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