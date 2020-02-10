الطقس .. استمرار انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.

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