شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6.5 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية «بطاطس» بميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - تمكنت الجهات المختصة، من إحباط محاولة تهريب 9.5 مليون حبة كبتاجون في الرياض وجدة، وذلك خلال 72 ساعة.

وتمكنت الجهات المختصة بميناء جدة الإسلامي من ضبط 6 ملايين ونصف مليون حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية «بطاطس» والقبض على 6 أشخاص من مستقبلي الكمية، وقبلها بيومين أعلنت الجهات المختصة في الرياض ضبط شحنة خضراوات بداخلها 3 ملايين حبة كبتاجون، حسب “عكاظ”.

وعلق مدير الأدلة الجنائية السابق في جدة الخبير الأمني العميد صالح زويد الغامدي، على هذه المحاولات بالقول: «يقابل هذه الحيل والابتكارات ذكاء حاد وخبرات تراكمية يتمتع بها أفراد الجهات التي ترصد المخدرات، وأثبتت قدرتها أن كل طرق الجناة ستنكشف أمامهم لا محالة».