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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيلم "Parasite" يفوز بجائزة أفضل سيناريو أصلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
فاز فيلم "Parasite" بجائزة أفضل سيناريو أصلي، كما حصد فيلم الرسوم المتحركة "Toy Story 4" جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع الجوائز الأوسكار في دورته الـ92 المقامة حالياً على مسرح "دولبي" بهوليوود.
وشهد الحفل أيضا فوز الممثل العالمي براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره بفيلم ONCE upon a time in Hollywood، للمخرج تارنتينو.
وبمجرد إعلان اسم براد بيت فائزا بالجائزة احتضن ليوناردو دي كابريو، الذي رافقه في الفيلم، وأيضا في مسيرته الفنية، وصعد براد بيت على المسرح بشكل استعراضي راقص، الأمر الذي انتزع صيحات إعجاب الجمهور.
ولعب بيت في فيلم "ذات مرة في هوليوود" دور دوبلير لنجم تلفزيوني بدأ نجمه في الأفول ويجسده الممثل ليوناردو دي كابريو.
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