الاحتلال الإسرائيلي يمنع مزارعي فلسطين من تصدير منتجاتهم عبر الحدود مع الأردن

منعت إسرائيل اليوم، المزارعين الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم عبر الحدود مع الأردن. وأعلنت كوغات وحدة جيش الدفاع المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية في بيانا لها انه: «اعتبارا من اليوم لن يسمح بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج عبر معبر اللنبي». وجاء ذلك ردا على مقاطعة الفلسطنين لمربى الماشية الإسرائيليين التي ألحقت بهم أضرارا بالغة.
وبناءا عليه أكد وزير الزراعة الفلسطينى رياض العطارى ان القرار يتناقض مع كل الاتفاقيات بين فلسطين واسرائيل ،مشددا ان القرار سياسيا وليس من وزارة الزراعة الاسرائيلية فقط. وأشار العطاري قائلا: «أن الهدف من القرار هو تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني وسيترك آثار كبيرة وسيدفعنا إلى اتخاذ إجراءات جديدة».
ومن جانبه اعلنت الحكومة الفلسطنية وقف استيراد العجول من إسرائيل ومنع إدخال خمسة منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردا على قرار الاسرائلي بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية. ويربط جسر اللنبي الذي تسيطر عليه إسرائيل، الضفة الغربية بالأردن، ويستخدمه الفلسطينيون لتصدير منتاجتهم إلى جميع أنحاء العالم،حسبما ذكرت «فرانس برس».
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