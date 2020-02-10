شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف تفاصيل هروب 4 نزلاء من مستشفى الأمراض النفسية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن ملابسات هروب 4 من مرضى مستشفى الأمراض النفسية بالطائف “شهار”.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت المصادر أن المرضى اتفقوا على الهروب عبر باب الطوارئ في أحد أجنحة المستشفى، وتمكنوا من كسره، والهروب من خلاله، في إشارة إلى سلامة قواهم العقلية، ثم اتصلوا بذويهم يبلغونهم عن هروبهم للاحتماء بهم.

وأوضحت مصادر أن المرضى برروا أسباب هروبهم من المستشفى إلى ما وصفوه بالتعب النفسي الناتج عن «الملل» داخل المستشفى، وقلة البرامج الترفيهية التي تعوضهم عن بقائهم بعيدا عن منازلهم، وتباعد أوقات زيارة ذويهم لهم في المستشفى.

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وقال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي: إن حالتهم الصحية مزمنة، ولا تشكل خطرا على أحد، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية أعادت أحد الهاربين إلى المستشفى، فيما وصل الثلاثة الآخرون إلى أسرهم، إذ سيمكثون أياما عدة لحين إعادتهم إلى المستشفى.

وكانت صحة الطائف أرسلت أخيرا مجموعة من النزلاء القدامى لاستكمال علاجهم في مناطقهم، بعد صدور التوجيهات بافتتاح عيادات نفسية في مستشفيات المناطق وأجنحة تنويم، مما ساهم في تخفيف الضغط السريري على مستشفى الصحة النفسية بالطائف، الذي كان يستقبل المرضى من المناطق سابقا، بما فيها دول الخليج، وأن إحصائية سابقة حول وجود ما يصل لنحو ٤٠٠ نزيل كان أهاليهم يرفضون استلامهم لاستكمال علاجهم في المنازل ودمجهم مع المجتمع تقلصت هذه الأعداد خلال العام الماضي بنسبة كبيرة تتجاوز النصف.