شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الطائف» توضح حقيقة إزالة الملصقات بالمنطقة المركزية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت مصادر مطلعة بأمانة الطائف، حقيقة قيام موظف تابع لإحدى الشركات المشغلة للمواقف بالمنطقة المركزية، بنزع وتمزيق اللوحات الإرشادية لسائقي المركبات والخاصة بتوعيتهم للوقوف الصحيح من أجل عدم وقوع السائقين في المخالفات.

ونفت المصادر، ما تم تداوله في مقطع فيديو بشأن المنطقة المركزية المجاورة لجامع عبدالله بن عباس، حيث أوضحت أن هذا الشخص كان يقوم بإزالة ملصقات عشوائية لمجهولين لإعلانات ودعايات، ضمن حملة تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري.

وأوضحت المصادر أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس تابعًا لشركة المواقف، وهو ضمن حملة تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري، ونزع الملصقات والمنشورات الدعائية التي لا تخص مواقف تخص مجهولين وأزالها.