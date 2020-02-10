شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يبدأ إيداع دعم شهر فبراير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأ برنامج حساب المواطن، قبل قليل، إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الإثنين.

وكان البرنامج قد أودع الشهر الماضي، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال.

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ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.