شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير بدء الدوام وإلغاء الاصطفاف الصباحي بمدارس حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت إدارة التعليم في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، تأخير موعد بدء الدوام المدرسي خلال هذا الأسبوع بداية من يوم غدٍ الإثنين.

وأعلنت إدارة التعليم بالمحافظة أن الحصة الأولى ستبدأ عند الساعة 8:30 صباحاً، كما سيتم إلغاء الاصطفاف الصباحي (الطابور)، ويُوقف تفسّح الطلاب في أفنية المدارس.

وأشارت إدارة التعليم بالمحافظة، إلى أنها اتخذت هذه القرارات بسبب ما تشهده المحافظة من انخفاض شديد في درجات الحرارة.