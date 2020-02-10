كيف يحافظ الشاي على جمال البشرة والشعر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

يعرف الكثيرون فوائد الشاي كمضاد للأكسدة ومعالج للالتهابات وأمراض اللثة والروائح الكريهة، لكن فوائد الشاي أكثر من ذلك إذ يمكنه أيضا إزالة البقع الداكنة من الجسم والتأثير على بعض علامات العجز وتلوين خصلات شعرك أيضا.



يمكن للشاي إصلاح العديد من العيوب في بشرة الوجه والجسم وإضفاء النضارة على المنطقة المحيطة بالعين إذ خلص فريق من الباحثين بكلية جورجيا للطب، إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على خليط من مادة البوليفينول العضوية التي تساهم في إصلاح خلايا البشرة التي تتلف بحكم العمر، لاسيما تلك التي تنتج نتيجة الأشعة فوق البنفسجية (بسبب التعرض المستمر لضوء الشمس دون استخدام كريمات الحماية) وما يعرف بالجزيئات الحرة.

ويساعد الشاي في علاج حروق الشمس عن طريق وضع كمية من الشاي الأخضر في حوض الاستحمام، وفقا لموقع "أكتيف بيت" الألماني، فالشاي الأخضر مع الماء البارد يعمل على تهدئة الالتهابات الناتجة عن الحروق الشمسية ويساعد في الإسراع بعودة الجلد للونه الطبيعي.

الوقاية من سرطان الجلد

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غنى الشاي الأخضر بالبوليفوينول الذي يقي الجلد من أشعة الشمس الضارة، جعل دراسة طبية تنصح بتناول كوبين إلى أربعة أكواب يوميا من الشاي الأخضر كبديل طبيعي لكريمات الوقاية من الشمس وبالتالي فهو يقلل من فرص الإصابة بالسرطانات الجلدية.

وفي الوقت نفسه خلصت دراسة أخرى لمعهد روبرت بوش الألماني، أن البوليفوينول الموجود في الشاي الأخضر يساعد على علاج الالتهابات التي تتسبب بها الأشعة فوق البنفسجية بشكل أكبر من عقاقير طبية أخرى.

وأثبتت الأبحاث أن مكونات الشاي الأخضر أو الأسود تقدم حماية خارجية أيضا للبشرة تتمثل في الترطيب، وهذا هو سبب لجوء العديد من شركات التجميل لإضافة الشاي للمنتجات الخاصة بترطيب الجسم بشكل خاص.

ولا تقتصر الفوائد على الشاي الأخضر فقط، فهناك أيضا شاي الكومبوتشا أو ما يعرف بفطر الشاي (يصنع من نبات الكومبوتشا الذي يشبه الفطر). ميزة هذا الشاي أنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين "إي" لذلك فهو بمثابة المادة السحرية للباحثات عن نضارة وشباب البشرة.

وبالرغم من وجود خلافات بين الباحثين حول الآثار الجانبية لهذا الشاي على البشرة إلا أن مجموعة من العلماء في لوس انغليس تؤكد على أنه يمد البشرة بالرطوبة ويحسن من شكل البشرة إذ يساعد على توحيد اللون والملمس الناعم، كما ذكر موقع "أكتيف بيت".