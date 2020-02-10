تعرف على فوائد زيت السمسم للشعر وطرق استخدامه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

يشتمل زيت السمسم على العديد من الفوائد المفيدة لصحة الشعر وتغذيته ومنحه القوة واللمعان، خصوصاً أن مفعوله طويل الأمد في الشعر.



من المعروف أن زيت السمسم يتميز عن غيره من الزيوت بخاصية تغميق لون الشعر وجعله أسوداً لامعاً وهذه الفائدة لا توجد في أي نوع آخر من الزيوت، فاستخدام زيت السمسم بإنتظام يُكسب الشعر لمعاناً، كما يُكسبه اللون الأسود .

وفيما يلي الفوائد التي يتضمنها السمسم وزيوته للشعر:

- يعمل زيت السمسم على عدم جفاف الشعر وتغذيته، كما أنه يعمل على زيادة لمعان الشعر.

- يحتوي على مواد مضادة للجراثيم، ما يجعل الشعر منيعاً من العدوى.

- يُعد واقياً طبيعياً لفروة الرأس والشعر من آشعة الشمس الضارة.

- غني بالأحماض الدُهنية الأساسية، مثل ( حمض الأوليك واللينوليك وحمض البالميتيك ).

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- يحتوي على فيتامينات، مثل فيتامين (ه) و (ب6) وهذه الفيتامينات أعطت لزيت السمسم قُدرة على منح القوة للشعر وحماية لفروة الرأس والشعر.

- احتواؤه على معادن الماغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك أكسبته قدرة على تغذية فروة الرأس والشعر.

- يُعيد زيت السمسم اللمعان الصحي للشعر المُجهد والمُهمل ويمنع تكـسر الشعر ويعالج تقصفه.

- هو زيت ذو خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات و لهذا فهو مطهر طبيعي لفروة الرأس و يمنع الإلتهابات التي قد تؤدي إلى سقوط الشعر.

- يعيد زيت السمسم اللمعان الصحي للشعر المصبوغ والمجهد نتيجة التعرض للمواد الكيميائية المضرة به باستمرار.

طرق استخدام زيت السمسم للعناية بالشعر:

حمام زيت:

من أجل الإستفادة القصوى من زيت السمسم وإعادة الحيوية واللمعان لشعرك، قومي بتدفئة كمية مناسبة لطول شعرك من زيت السمسم، ثم ادهني فروة رأسك بالزيت وقومي بتدليكها بواسطة أطراف أصابعك بطريقة دائرية بدءاً بالجزء الأمامي من فروة الرأس إلى أسفل الرقبة وادهني شعرك بالزيت أيضاً من الجذور إلى الأطراف، بعدها قومي بتغطية شعرك بفوطة واتركي الزيت على شعرك لمدة نصف ساعة.

اغسليه بعدها جيداً بالشامبو وأضيفي القليل من البلسم على أطراف الشعر إذا إحتجت إلى ترطيبه أكثر، ثم اشطفيه جيداً وقومي بتجفيفه وتسريحه كالمعتاد.