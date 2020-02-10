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أبل تعالج مشاكل التطبيقات بتحديث جديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

أبل تعالج مشاكل التطبيقات بتحديث جديد

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "أبل Apple" الأمريكية تحديثا جديدا لنظام التشغيل iOS 13.2.2، بهدف معالجة بعض المشاكل التي ظهرت في التطبيقات أثناء الخروج منها، حيث تتوقف عن العمل.

 

يعاني بعض المتسخدمين من مشكلة محبطة أدت إلى إغلاق التطبيقات في الخلفي بشكل أسرع من المعتاد، فمثلا إذا خرجت من التطبيق وعدت مجددا سيفتح التطبيق وكأن تم زيارته لأول مرة.

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يعالج الإصدار الجديد من النظام أيضا مشكلة ضعف شبكة الهاتف المحمول بعد المكالمة بالتالي، وأحيانا لا تكون بيانات الإنترنت في الهاتف متاحة.

 

تعمل شركة أبل مؤخرا على إصلاح المشاكل في هواتف آيفون، والتي تدعم نظام IOS 13 بشكل أسرع من قبل، بهدف توفير نظام خالٍ من المشاكل مقارنة بنظام أندرويد الذي يكثر فيع الثغرات الأمنية.

 

يتوفر التحديث حاليا في الهواتف التي تدعم نظام iOS 13 وأجهزة آيباد.

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